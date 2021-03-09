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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين على: «أول مرة وقفت على مسرح أمام سوزان مبارك» (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:17 م
الفنانة ياسمين علي
الفنانة ياسمين علي
أمير محمد خالد
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كشفت الفنانة ياسمين علي خلال ندوة تكريمها بجريدة "الدستور" أن أول مرة تقف فيها على مسرح وتغني وهي في الثامنة من عمرها، حيث قالت: "بعد مع عائلتي أقتنعت بموهبتي والداتي أختني لقصور الثقافية في الإسكندرية وفجأة أخبرونا أن هناك قصر ثقافة الأنفوشي سيتم افتتاحه وسأقوم بالغناء فيه".

وأضافت: "أثناء تواجدي قبل الحفل أبلغوني بإلغاء فقرتي فضغبت بشدة وبكيت فتراجعوا عن القرار وغنيت بالفعل أمام حرم الرئيس الأسبق سوزان مبارك ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وسمعت لأول مرة تفاعل حقيقي مع غنائي وكنت سعيدة للغاية وقدمت أغنية "غنيلي شوية شوية" وكان يوم عمري ما هنساه".

كما حكت ياسمين علي أول لقاء جمعها بالموسيقار حسن أبوالسعود والذي قدم لها فيه نصائح هامة عندما سمع صوتها، حيث قالت: "قابلته عن طريق صديق مشترك بينه وبين بابا وكنت في هذا التوقيت في الصف الثاني الثانوي وتفاجئ من صوتي لأنه كان أكبر من سني ونصحني بالسفر والغناء في القاهرة".

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