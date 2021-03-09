توجيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الثاني الثانوي

وجّهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثاني الثانوي بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الرياضيات في حصص مصر، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، مطالبة الطلاب بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء فترة البث.وينتهي طلاب الصف الثاني الثانوي من آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، الخميس المقبل، بأداء امتحان مادتي الرياضة التطبيقية للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.