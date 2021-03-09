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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

31.7 مليار درهم قيمة تجارة دبي مع أمريكا في النصف الأول من 2020

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:55 م
تجارة دبي مع أمريكا
تجارة دبي مع أمريكا
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عززت دولة الإمارات جهودها لدعم التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح - خلال لقائه وفدًا دبلوماسيًا أمريكيا برئاسة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فيليب فراين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت مصبح إلى أن جمارك دبي تعمل على حماية العلامات التجارية الأمريكية من البضائع المقلدة والمقرصنة لتمكين الشركات الأمريكية من تجنب خسائر التقليد والقرصنة ووقاية المجتمع من مخاطر وأضرار البضائع المقلدة ما يدعم استمرار النمو في التجارة المتبادلة حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مركز الشريك التجاري الثالث لدبي عالميًا.

من جهته، أعرب الوفد الدبلوماسي الأمريكي عن تقديره الكبير لجهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث سلم القنصل الأمريكي، تكريما من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية إلى جمارك دبي لتعاونها الدائم وحرصها على مكافحة البضائع المقلدة والمقرصنة للعلامات التجارية الامريكية.

وأشار مصبح إلى أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في النصف الأول من العام 2020 نحو 31.7 مليار درهم، مؤكدًا أن الدائرة أولت اهتمامًا كبيرا لعمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة التي يتم ضبطها لحماية البيئة من أضرار إتلافها والاستفادة منها بعد إعادة تدويرها في مجالات أخرى لا تتعارض مع حماية حقوق الملكية الفكرية حيث لاقت جهود الدائرة في التصدي للبضائع المقلدة وإعادة تدويرها الإشادة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأوضح: أن جمارك دبي تضع حماية حقوق الملكية الفكرية في مقدمة أولوياتها لترسيخ موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية من خلال تشجيع الشركات من كافة الدول على اختيار دبي كمقصد لتجارتها يضمن حماية علاماتها التجارية من التقليد والقرصنة ما يمكننا من التقدم في الخطط الاستراتيجية المستقبلية للتطوير الاقتصادي.

من جانبه، أعرب القنصل الأمريكي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في السنوات المقبلة، مهنئًا جمارك دبي على كل ما فعلوه في مكافحة عمليات التقليد والتزوير للعلامات التجارية في دبي، مثمنا العمل الممتاز الذي قامت به الدائرة لتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية في مكافحة البضائع المقلدة والمقرصنة ويُعد التعريف بجهود جمارك دبي في هذا المجال من الأمور التي تشجع الإدارات الجمركية في العالم على القيام بدورها في حماية حقوق الملكية الفكرية.

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