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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل امتحان التربية الدينية للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:02 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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حدّدت وزارة التربية والتعليم ضوابط اختبار مادة التربية الدينية لطلاب الصف الثالث الإعدادى.

وأكدت الوزارة أن امتحانات مادة التربية الدينية لطلاب الصف الثالث الإعدادي تُعقد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات (منهج كامل) طبقًا لجدول كل مديرية (تدرج بجدول الصف الثالث الإعدادي الذى يُعد بمعرفة المديرية)، كما حددت الوزارة أن يكون الامتحان 15 سؤالًا نوعية الاختيار من متعدد وفى زمن قدرة (60 دقيقة).

وفيما يخص طلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى، قررت الوزارة ان يُعقد امتحان مادة التربية الدينية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والدولية في نهاية الفصل الدراسي الثاني، في المنهج كامل بورقة منفصلة، وذلك مع امتحان شهر مايو، بواقع (15 سؤالا) نوعية اختيار من متعدد وفى زمن قدرة (60 دقيقة).

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