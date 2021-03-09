رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. حفتر يلتقى وفدًا من أعيان ومشايخ الطوارق

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:32 م
حفتر
حفتر
عبير سليم
طباعة
استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالرجمة، وفدًا من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية لقبائل الطوراق أوضاع الجنوب.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني، في بيانه، إن المشير خليفة حفتر تحدث خلال الاجتماع عن الجهد المبذول من قبل القوات المسلحة في تأمين حدود البلاد ونشر دوريات مستمر على طول الصحراء، مثنيًا على دور قبائل الطوارق ودعمهم المستمر لقواتهم المسلحة.

وسبق أن التقى المشير حفتر في أكتوبر الماضي، مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق، ونبه إلى أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم