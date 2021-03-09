ليبيا.. حفتر يلتقى وفدًا من أعيان ومشايخ الطوارق

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالرجمة، وفدًا من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية لقبائل الطوراق أوضاع الجنوب.وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني، في بيانه، إن المشير خليفة حفتر تحدث خلال الاجتماع عن الجهد المبذول من قبل القوات المسلحة في تأمين حدود البلاد ونشر دوريات مستمر على طول الصحراء، مثنيًا على دور قبائل الطوارق ودعمهم المستمر لقواتهم المسلحة.وسبق أن التقى المشير حفتر في أكتوبر الماضي، مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق، ونبه إلى أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.