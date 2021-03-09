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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 56 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال شهر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:49 م
الإمارات كورونا
الإمارات كورونا
وكالات
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أعلنت حكومة الإمارات تسجيل انخفاض تدريجي ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوعين الماضيين، "ما يعد مؤشرًا إيجابيًا وخطوة لطريق التعافي والعودة للحياة الطبيعية".

وكشفت الحكومة خلال الإحاطة الدورية، اليوم الثلاثاء، عن حصول 71ر48% من الفئة المستهدفة على اللقاح المضاد للفيروس، فيما تم رصد 55 ألفا و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال الشهر الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: إن القطاع الصحي في الدولة يستعد لتفعيل وتشغيل سبعة مستشفيات خلال هذا الشهر، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2058 سريرًا، منها 292 سريرًا للحالات الحرجة.

وأضاف الظاهري: "تم تقديم اللقاح لثلاثة ملايين و777 ألفا و143 شخصا، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على التطعيم إلى 71ر48% من الفئة المستهدفة، كما تم توفير اللقاح لـ52ر64% من فئة كبار السن في الدولة.

وكشف الظاهري عن رصد 55 ألفا و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامات جاءت كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، وتليها مخالفة عدم التزام المحلات والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 5ر20%، ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة 5ر17%، وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8%، وأخيرًا التجمعات العشوائية بنسبة 5ر4%.

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