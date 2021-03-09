المرصد السوري: 6750 مرتزقًا من الفصائل الموالية لأردوغان في ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا يزال 6750 مرتزقا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يرجع أي منهم إلى سوريا.وذكر المرصد، اليوم الثلاثاء، إن كل ما جرى منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي حتى اللحظة، هو عمليات تبديل للمرتزقة، حيث تعود دفعة إلى سوريا وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها، على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا.وبلغ تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.