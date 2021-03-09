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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: 6750 مرتزقًا من الفصائل الموالية لأردوغان في ليبيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:59 م
مرتزقا من الفصائل
مرتزقا من الفصائل الموالية لأردوغان في ليبيا
آية حسني
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا يزال 6750 مرتزقا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يرجع أي منهم إلى سوريا.

وذكر المرصد، اليوم الثلاثاء، إن كل ما جرى منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي حتى اللحظة، هو عمليات تبديل للمرتزقة، حيث تعود دفعة إلى سوريا وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها، على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا.

وبلغ تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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