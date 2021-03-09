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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تعتمد «سبوتنيك وجونسون» في التلقيح ضد كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:11 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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وافقت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس "كورونا" في المغرب على اعتماد لقاحين جديدين هما "سبوتنيك V" الروسي، "وجونسون أند جونسون" الأمريكي الذي يستعمل في حقنة واحدة فقط بدلا من حقنتين.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية عضو اللجنة العلمية للتلقيح، سعيد عفيف، أن اللجنة أعطت موافقتها لاعتماد لقاح "سبوتنيك V" و"جونسون أند جونسون"، مشيرا إلى أن هذين اللقاحين تم ترشيحهما لاعتمادهما أخذا بعين الاعتبار شرطين أساسيين هما الفاعلية وشروط التخزين.

وأضاف أن شروط تخزين اللقاحين الروسي والأمريكي عادية وسهلة، موضحا أن مديرية الأدوية بوزارة الصحة المغربية هي الجهة المعنية بالترخيص بتسويق اللقاحين.

وأشار إلى أنه في حالة تمكن المغرب من الحصول على كمية اللقاحات التي طلبها سابقا، فإنه لن يحتاج إلى الترخيص للقاحات جديدة، وأن إعطاء الضوء الأخضر لاعتماد "سبوتنيك V" و"جونسون آند جونسون" يأتي في إطار الدراسات الاستباقية التي اعتمدتها المغرب في مواجهة الوباء.

ويمكن تخزين لقاح "جونسون آند جونسون" في الثلاجات العادية فقط بدل المجمدات، وهو ما سيسهل عملية توزيعه على مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى أن كونه يعطى للأشخاص عبر حقنة واحدة فقط، ما سيسرع عملية التلقيح بشكل مضاعف، أي تحقيق المناعة الجماعية في وقت أقل من المتوقع.

وكان سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى المغربية، فاليريان شوفايف، أكد فى تصريحات صحفية أن موسكو جاهزة لإرسال دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الرباط.

تأتي الخطوة الاستباقية المغربية بعدما توقع خبراء في قطاع الصحة وقوع أزمة التزويد باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بسبب هيمنة بعض الدول المصنعة على الشركات المنتجة لها؛ إذ منعت إيطاليا قبل أيام تصدير ربع مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد إلى أستراليا ورفعت شعار "نحن أولى"، الأمر الذي دعمته فرنسا.

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