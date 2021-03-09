الرئيس العراقى يصدق على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا

صدق رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.وقال صالح - خلال توقيعه على القانون، في بيان لمكتبه أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- إن المصادقة تأتي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، والإسراع في توفير اللقاحات للمواطنين وحمايتهم من الوباء، وتمكين الكوادر الصحية والطبية في توفير المستلزمات الضرورية لعملية التطعيم.وجاءت المصادقة بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه في المجلس.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 4610 إصابات جديدة و22 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.