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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

584 ألف طالب يؤدون اختبارات الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:13 م
اختبارات الكيمياء
اختبارات الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى
نورهان عبدالرحمن
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تمكن 584 ألف و29 طالب طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي 99.6%، من إجمالي حضور 586 ألف و652 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.

بينما تمكن 375 ألف و913 طالبطالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 377 ألف و581 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل-دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من إجمالي 27938 طالبطالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدي 6456 طالب وطالبة الامتحان في مادة الكيمياء من إجمالي 6754 بنسبة حضور 95.6%.

ويؤدي الخميس المقبل طلاب الصف الثاني الثانوي آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.

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