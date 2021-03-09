رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بيوم الشهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:36 م
حماة الوطن
حماة الوطن
إسلام نصير
طباعة
هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة بيوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وأسرد الحـزب بأن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والـروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، والذين أضافوا إلى سـجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلًا بعد جيل وتاريخ مصر مزدهر ومشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور.

وأشار الى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض الذى ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدا على أن مكان القادة الحقيقى في الانساق الاولى وسط الجنود الأبطال وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الحزب، أن في يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيي أرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الانسان عبد الفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة حيث بكى الرئيس، أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلى.

وأكد الرئيس على أن الشهداء قدموا دمائهم من اجل البلد تحيا وتعيش وان التغيير الذي حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر؛ فالجيش من شعب مصر والشرطة من شعب مصر وكل إنسان يضحي من أجل مصر هو من شعب مصر.

ويتقدم الحزب بالتحية لكل أم شهيد التى انجبت وأنشأت ابنها وعلمته كيف يتحمل المسئولية ويدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة ويَهيبوا أرواحهم فداءً لحماية تراب الوطن الغالى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

والد ميجان ماركل يرد على تصريحات ابنته حول العنصرية

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحي غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم