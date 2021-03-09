تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الإيطالي وقيادات نيقوسيا

كشفت وكالة نوفا الايطالية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في جمهورية قبرص الرومية، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ويتبعه باجتماع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس.وقالت الوكالة الايطالية، إنه من المتوقع أن يعقد دي مايو اجتماعًا على جدول أعماله مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص، إليزابيث سبهارز، كما سيناقش خلال اللقاءات إمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية بين قبرص وإيطاليا في سلسلة من القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار.وأضافت الوكالة أن القضايا ذات الاهتمام الأوروبي، مثل إدارة جائحة كورونا، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والهجرة والتعاون، ستكون مطروحة على مائدة الاجتماع.وعلى هامش الاجتماع سيناقش وزيرا الخارجية آفاق استئناف المفاوضات حول القضية القبرصية، والبحر الأبيض المتوسط​​، والتعاون في مجال الطاقة وآخر التطورات في ليبيا.