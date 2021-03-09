بدء لقاء الحريري ولافروف في أبوظبي

التقى رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ​سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، ​​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرجي لافروف​ في العاصمة الإماراتية ​أبو ظبي​.وبدء اللقاء قبل قليل بين الطرفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي يزورها لافروف، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.‏وحضر اللقاء نائب الوزير الروسي ميخائيل بوجدانوف ومستشار الحريري ‏جورج شعبان.