بدء لقاء الحريري ولافروف في أبوظبي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:53 م
مروة عنبرطباعة
التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبدء اللقاء قبل قليل بين الطرفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي يزورها لافروف، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.
وحضر اللقاء نائب الوزير الروسي ميخائيل بوجدانوف ومستشار الحريري جورج شعبان.
وبدء اللقاء قبل قليل بين الطرفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي يزورها لافروف، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.
وحضر اللقاء نائب الوزير الروسي ميخائيل بوجدانوف ومستشار الحريري جورج شعبان.