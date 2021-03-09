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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة البيئة تضبط 5 مصانع بدون ترخيص

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات موسعة استهدفت ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت الجهود عن ضبط «شركتين ومصنع، 10 محال أعلاف بدون ترخيص بنطاق مديرتى أمن "البحيرة، القليوبية" بمضبوطات بلغت 131.5 طن أعلاف غير صالحة بدون بيانات وانتهاء التسجيلة الخاصة بالمنتج، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وضبط شركتين ومصنع أعلاف، مخزن بدون ترخيص بنطاق مديرتى أمن "البحيرة، القليوبية" بمضبوطات بلغت 6.900 طن مواد غذائية غير مدون عليها ثمة بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية، 1.6 طن زيوت طعام وسمن نباتى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

كما تم ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "40 طن مواد خام، 5200 كوب زجاج، 10.800 طن مواد خام، 500 كيس ورقى، 9.6 طن مواد خام، 9000 عبوة بلاستيكية مجهولة المصدر مشغوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركة وهمية" بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وفي مجال عوادم السيارات، تم ضبط 20 سيارة بنطاق قطاع أمن الجيزة، تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات، بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وفي مجال التفتيش البيئى تم ضبط 4 منشآت صناعية بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، انبعاث أدخنة كثيفة، صرف المياه الناتج عن الإطفاء على المجرى المائى، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة، عدم نظافة بيئة العمل، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، انتهاء صلاحية طفايات الحريق بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 36 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة.

وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 58 قضية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 18 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال الإجراءات الاحترازية، تم ضبط 14 قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.

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