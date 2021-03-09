تصاعد التوتر في لبنان.. وقائد الجيش يحذر السياسين

مع تصاعد تحرك قطع الطرقات في مختلف المناطق خلال الأيام الماضية في لبنان، وخاصة أمس في اثنين الغضب، وعقب وصف الرئيس ميشال عون، هذه الأعمال بالتخريبية مطالبا الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات وفتح الطرق.انتقد قائد الجيش جوزيف عون، السياسيين لتعاملهم مع الأزمة، محذرا من عدم استقرار الوضع الأمني.وأثارت تصريحات جوزيف عون توترا مع الرئيس إلا أنها لاقت تضامنا شعبيا واسعا، ودعت المجموعات السيادية إلى وقفة تضامنية دعما لمواقف الجيش اليوم الثلاثاء.وقال مصدر سياسي إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش ازداد بعد طلب فتح الطرق.وأشار قائد الجيش في بيان له أمس الاثنين إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العسكريون الذين يعانون ويجوعون مثل الشعب.وتوجه إلى المسؤولين السياسيين بالسؤال" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".كما شدد قائد الجيش في الوقت نفسه على أن الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة.