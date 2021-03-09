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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد التوتر في لبنان.. وقائد الجيش يحذر السياسين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:07 ص
جوزيف عون
جوزيف عون
مروة عنبر
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مع تصاعد تحرك قطع الطرقات في مختلف المناطق خلال الأيام الماضية في لبنان، وخاصة أمس في اثنين الغضب، وعقب وصف الرئيس ميشال عون، هذه الأعمال بالتخريبية مطالبا الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات وفتح الطرق.

انتقد قائد الجيش جوزيف عون، السياسيين لتعاملهم مع الأزمة، محذرا من عدم استقرار الوضع الأمني.

وأثارت تصريحات جوزيف عون توترا مع الرئيس إلا أنها لاقت تضامنا شعبيا واسعا، ودعت المجموعات السيادية إلى وقفة تضامنية دعما لمواقف الجيش اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر سياسي إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش ازداد بعد طلب فتح الطرق.

وأشار قائد الجيش في بيان له أمس الاثنين إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العسكريون الذين يعانون ويجوعون مثل الشعب.

وتوجه إلى المسؤولين السياسيين بالسؤال" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

كما شدد قائد الجيش في الوقت نفسه على أن الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

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