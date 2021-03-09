شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا بعد أفضل أداء في 4 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أفضل جلسة لها في 4 أشهر، بضغط انخفاض في أسعار السلع الأولية على شركات التعدين.ونزل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر قطاع التعدين 1.9% والسيارات 1%.وانخفضت أسهم شركات التعدين المدرجة في بريطانيا، ريو تينتو ومجموعة بي.إتش.بي وأنجلو أمريكان، أكثر من 2%، مما نال من المؤشر فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم شركات السلع الأولية.وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3% بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة في الجلسة السابقة.وتراجع سهم كونتننتال الألمانية لمكونات السيارات 5.1% بعد إعلانها انخفاض مبيعات المجموعة 12.7%.