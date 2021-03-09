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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا بعد أفضل أداء في 4 أشهر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:06 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أفضل جلسة لها في 4 أشهر، بضغط انخفاض في أسعار السلع الأولية على شركات التعدين.

ونزل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر قطاع التعدين 1.9% والسيارات 1%.

وانخفضت أسهم شركات التعدين المدرجة في بريطانيا، ريو تينتو ومجموعة بي.إتش.بي وأنجلو أمريكان، أكثر من 2%، مما نال من المؤشر فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم شركات السلع الأولية.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3% بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم كونتننتال الألمانية لمكونات السيارات 5.1% بعد إعلانها انخفاض مبيعات المجموعة 12.7%.

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