الإمارات تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن الإمارات تدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط.وأضافت الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء: استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفقا لما نقلته وسائل اعلام عربية اليوم الثلاثاء.يأتي هذا فيما أعلنت قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط بالسعودية.وتعهدت وزارة الدفاع السعودية بتوجيه "ضربات موجعة" إلى قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية ردا على هجماتها الأخيرة على المملكة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة "العربية"، أمس الإثنين، إن بلاده تعاملت مع الهجمات التي استهدفتها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وزوارق مفخخة بطريقة "فريدة في التاريخ العسكري"، مضيفا: "عندما أذكر هذه النقطة أنا أتحدث من موقف القوة، من زاوية مشرقة في حفظ الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وحماية مواطنيها مقدراتها والمقيمين على أراضيها".