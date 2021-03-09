بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب «تانية ثانوي»

بدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى، لطلاب الصف الثاني الثانوي، ضمن امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول 2020-2021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا بلجان معقمة بالمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.ويؤدي الطلاب بالفترة الثانية امتحان مادة الكيمياء.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.