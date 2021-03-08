فرنسا تدين استهداف «الحوثي» للسعودية

‏ادانت فرنسا، الاثنين، استهداف مليشيات الحوثي للمدن السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة مؤكدة أن هذا الأمر انتهاك للقانون الدولي.‏وجددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء اليوم، تمسك باريس الراسخ بأمن الأراضي السعودية واستقرار المنطقة.كما طالبت الخارجية الفرنسية مليشيات الحوثي بوقف هجماتهم على محافظة مأرب اليمنية وممارساتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة بشكل فوري والعودة للمفاوضات.‏‎وكانت الخارجية الأمريكية أدانت هجوم الحوثيين السافر على منشآت نفطية سعودية مؤكدة أن الهجمات ضد السعودية مرفوضة وخطيرة وتهدد المدنيين.