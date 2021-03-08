غدا.. طلاب الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والإنجليزي إلكترونيا

يواصل غدا طلاب الصف الثاني الثانوي، أداء امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول 20202021م، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الأولي وكيمياء، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.جدير بالذكر، أن اليوم، كان اخر امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، بأداء امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ.