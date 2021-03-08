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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تدعم الأسهم الأوروبية وسط تنامى آمال التعافى

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:44 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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رفعت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات سوق الأسهم الأوروبية، الإثنين، إذ واصل المستثمرون الإقبال على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد وسط آمال في تعاف اقتصادي قوي من الهبوط الذي أثاره فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 2.22 بالمائة، وهو أفضل أداء ليوم واحد منذ أوائل نوفمبر، وربح قطاع البنوك 3.73 بالمائة ليسجل ذروة جديدة في عام.

وقفز سهم بانكو دي ساباديل الإسباني 7.1 بالمائة، في حين تقدمت أسهم إتش.إس.بي.سي وبانكو سانتاندير وآي.إن.جي جروب بأكثر من اثنين بالمائة.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات حوالي ثلاثة بالمائة، بينما جاءت أسهم قطاعات تعتبر تابعًا تقليديًا لأداء السندات، مثل المرافق والسلع الشخصية والمنزلية، بين الخاسرين.

وصعد سهم شركة صناعة محركات الطائرات رولز رويس 7.3 بالمائة لتتصدر المكاسب على المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني للأسهم القيادية، واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تعليق رسوم جمركية فُرضت على واردات بمليارات الدولارات في إطار خلاف استمر 16 عامًا بشأن دعم شركات صناعة الطائرات.

ولقيت سوق الأسهم الأوروبية دعمًا أيضًا لبيانات إيجابية، إذ قال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية إن المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية الألماني تحسنت للشهر الثالث على التوالي في فبراير.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع سيوضح ما إذا كان قرار صنًاع السياسات النقدية لصالح تسريع وتيرة مشتريات السندات الطارئة من أجل تهدئة الأسواق المالية التي تشهد تقلبات.

كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد سجلت، اليوم، صعودًا في جلسة تداولات الصباحية لتواكب صعود السوق الأمريكية نهاية التعاملات يوم الجمعة الماضى، إذ قفزت أسهم شركات النفط الكبرى مثل "رويال داتش شل" و"بي.بي" مع ارتفاع أسعار الخام بعد تقارير عن هجمات على منشآت في السعودية.

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