إيران تبدأ التخصيب في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها اليوم الإثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته أيران مع القوى الكبرى عام 2015.وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه "رويترز": "تأكدت الوكالة في السابع من مارس 2021، أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم".وأضافت: "السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم رُكبت لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد".وكان عباس عراقجي، مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية، في قت سابق، قال: إن السبيل الوحيد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يكمن في رفع كامل الحظر عن إيران.وخلال لقائه المبعوثة النرويجية الخاصة إلى العراق وسوريا هرالد استاد، أكد عراقجي "استعداد طهران لمواصلة التعاون الثنائي مع النرويج فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية".وشدد على أن "أمن واستقرار المناطق المجاورة لإيران يحظى بأهمية كبيرة، وإيران لن تدخر جهدا في هذا الخصوص، وقد سبق لها أن قامت بدور كبير تلبية لدعوة حكومتي العراق وسوريا لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في كلا البلدين".وفيما يتعلق بالملف النووي لبلاده، أكد عراقجي أنه "لو كانت الولايات المتحدة جادة في ما تدعيه بشأن العودة الى الاتفاق، فإن السبيل الوحيد إلى ذلك سهل ويكمن في رفع كامل الحظر عن إيران"، مضيفا أن أيران كما أعلنت على أعلى المستويات، ستعود إلى كافة تعهداتها المنصوصة ضمن الاتفاق وذلك بعد التحقق من صدقية الإجراءات الأمريكية.