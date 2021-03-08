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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد إعلان نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسي الأول 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:30 م
الاعدادى
الاعدادى
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل على موعد إعلان نتيجة الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسي الأول 2021، ينتظر كافة الطلاب بالصف الثاني الإعدادي وأولياء الأمور نتيجة الامتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجب على كافة الطلاب تجهيز الاسم، والرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد والمكون من 14 رقما، ورقم الجلوس الذي استلمة من المدرسة التابع لها كل طالب وطالبة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسي الأول 2021

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن موعد إعلان نتيجة الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسي الأول 2021، وفقا لعدد من الخطوات كما هو موضخ في الأتي:
- الدخول على الموقع المختص التابع لوزارة التربية والتعليم وهو بوابة نتائج التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، وهو https:www.cairogovresults.com.

- يقوم الطلاب باختيار نتائج سنوات النقل.

- ثم كتابة الرقم القومي الختص بكل طالب وطالبة.

- وبعد ذلك يقوم الطلاب بادخال الرقم الجلوس الذين قاموا باستلامه من المدرسة التابعة لكل طالب وطالبة.

- يختار الطلاب نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الأول.

- ويضغط الطلاب بعد ذلك على استعلام عن حالة النتيجة.

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رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2021

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وبتلك الخطوات السابقة قدمنا لكم كافة الخطوات التي تجعل الطلاب بالصف الثاني الاعدادي معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول، من خلال الموقع الإلكتروني التي خصصتة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بسنوات النقل وهي الصف الثالث الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الاعدادي، والصف الثاني الاعدادي"، ويوفر الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية، وأوائل الصف الثالث الاعدادي، بيانات المدارس، مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

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