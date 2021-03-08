موعد إعلان نتيجة الصف الثانى الاعدادى الفصل الدراسي الأول 2021

وبتلك الخطوات السابقة قدمنا لكم كافة الخطوات التي تجعل الطلاب بالصف الثاني الاعدادي معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول، من خلال الموقع الإلكتروني التي خصصتة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بسنوات النقل وهي الصف الثالث الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الاعدادي، والصف الثاني الاعدادي"، ويوفر الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية، وأوائل الصف الثالث الاعدادي، بيانات المدارس، مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.