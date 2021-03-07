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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 11:21 م
طلاب الإعدادى
طلاب الإعدادى
أسماء منصور
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ينتظر الكثير من طلاب الصف الثاني الاعدادي نتيجة الفصل الدراسي الاول بفارغ الصبر، ما يجعلهم يبحثون عن رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2021 وحرصا من الدستور على عرض جميع المعلومات المفيدة لقرائها سنعرض لكم في التقرير التالى رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2021.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2021


يذكر أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد حتي الآن موعدا معينا خاصا بإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الاول 2021.

وفي الوقت الذي يقوم فيه الطلاب وأولياء الأمور بتفقد موقع وزارة التربية والتعليم بشكل دوري ليتسني لهم معرفة النتيجة التي ينتظرونها أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد الدرجات وإنهاء عمليات الكنترول.


رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2021


وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2021 لكي يستطيع الطالب الحصول على نتيجته فور ظهورها علي موقع وزارة التربية والتعليم

- الخطوة الأولي الدخول على موقع نتائج التعليم الأساسي من هنا.
- ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب الذي يرغب في الحصول على نتيجته بعد إختياره لمربع المرحلة الدراسية اي الإعدادية وأختيار الصف الدراسي وكتابى العام الدراسي وأيضا تحديد الفصل الدراسي الاول
والخطوة الأخيرة هي الضغط على عرض النتيجة لكي يحصل الطالب على نتيجته.

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طريقة سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

ويشار إلى أنه في الفصل الدراسي الثاني سوف تسير العملية التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن تكون الامتحانات عبارة عن امتحان شهري لكل ما تم دراسته في هذا الشهر لمدة ثلاثة شهور متتالية ويأخذ متوسط درجات الثلاثة شهور لكل طالب ويكون المتوسط هو النتيجة النهائية للفصل الدراسي، بعد أن تم امتحان الفصل الدراسي الاول بآليه مختلفة هذا العام نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل.

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