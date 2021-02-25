ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الأولى من «وادي الجن»

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "وادي الجن" على إحدى المنصات الإلكترونية، جاءت ردود أفعال المشاهدين قوية بعد مشاهدة الحلقة، ومن بداية الحلقات وجاء من ضمن الإشادات الثناء على أداء دور يوسف عثمان الذي قدم دور جديدا عليه وهو الكوميدي الخفيف، وأيضًا المؤثرات البصرية التي قدمها المسلسل جاءت متقنة وهو ما أثار إعجاب المشاهدين بجانب أن المسلسل من بطولة مجموعة من الشباب وهو ما جعله قريبًا من المشاهدين.و مسلسل "وادي الجن" عرضت الحلقة الأولى يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية، يتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى، والإعلامية ريهام سعيد.