تعرف على موعد أول شعبان 2021

تصدر موعد أول شعبان 2021، مؤشرات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، حيث يستعد المسلمون في بقاع الأرض لاستقبال شهر شعبان الكريم، وبه ليلية النصف من شعبان، حيث بها تحويل القبلة، وغيرها من الأسرار العظيمة، ويعتبر شهر شعبان لا يقل مكانة عن شهر رجب الكريم، ويفضل الكثير من المواطنين الصيام في شهري رجب وشعبان نظرًا للثواب الكبير الذي حثه عليه سيد الخلق رسول الله.





ويشار إلى أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن بينها هلال شهر شعبان، وهذه الجهات هي: الهيئة العامة للمساحة، ودار الإفتاء المصرية، والمعهد القومى للبحوث الفلكية، والأزهر، والأوقاف.





موعد أول شعبان 2021 - 1442

ووفقا لما أكده خبراء علم الفلك، فإن يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري 2021، هو أول أيام شهر شعبان الكريم، حيث من المقرر أن يظهر هلال الشهر الكريم يوم 13 مارس، وأن عدد أيام شهر رجب 29 يوما فقط، بينما كشفت الحسابات الفلكية أن عدد أيام شهر شعبان 30 يومًا.





مكانة شهر شعبان في القرآن

وأوضح الله سبحانه فضل شهر شعبان وبين منزلته بين باقي الشهور، عندما رأى تعظيم الجاهلية لشهر رجب، وتعظيم المسلمين لشهر رمضان، فقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه، الرسول عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فأجاب الرسول -عليه الصلاة والسلام- قائلاً: (ذاكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ يُرفعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ فأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ).





وجاء تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان في الصيام مقرونٌ برفع الأعمال إلى الله، أي أنّ الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، بينما تُعرض كلّ اثنين وخميس من أيام الأسبوع.





حكمة إكثار الصيام في شهر شعبان





و بعد موعد أول شعبان 2021، تعتبر الحكمة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان تتمثّل بإحياء أوقات الغفلة بالعبادة والطاعة، وفي ذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: (أنَّ شهر شعبان يغفُل عنه الناس بين رجب ورمضان، حيث يكتنفه شهران عظيمان، الشَّهر الحرام رجب، وشهر الصِّيام رمضان، فقد اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير منَ الناس يظنُّ أنَّ صيام رجب أفضل من صيامه؛ لأنّ رجب شهر حرام، وليس الأمر كذلك).





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