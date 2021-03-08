رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد أول شعبان 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:48 م
أول شعبان
أول شعبان
نعمات مدحت
طباعة
تصدر موعد أول شعبان 2021، مؤشرات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، حيث يستعد المسلمون في بقاع الأرض لاستقبال شهر شعبان الكريم، وبه ليلية النصف من شعبان، حيث بها تحويل القبلة، وغيرها من الأسرار العظيمة، ويعتبر شهر شعبان لا يقل مكانة عن شهر رجب الكريم، ويفضل الكثير من المواطنين الصيام في شهري رجب وشعبان نظرًا للثواب الكبير الذي حثه عليه سيد الخلق رسول الله.

ويشار إلى أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن بينها هلال شهر شعبان، وهذه الجهات هي: الهيئة العامة للمساحة، ودار الإفتاء المصرية، والمعهد القومى للبحوث الفلكية، والأزهر، والأوقاف.

موعد أول شعبان 2021 - 1442

ووفقا لما أكده خبراء علم الفلك، فإن يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري 2021، هو أول أيام شهر شعبان الكريم، حيث من المقرر أن يظهر هلال الشهر الكريم يوم 13 مارس، وأن عدد أيام شهر رجب 29 يوما فقط، بينما كشفت الحسابات الفلكية أن عدد أيام شهر شعبان 30 يومًا. 

مكانة شهر شعبان في القرآن

وأوضح الله سبحانه فضل شهر شعبان وبين منزلته بين باقي الشهور، عندما رأى تعظيم الجاهلية لشهر رجب، وتعظيم المسلمين لشهر رمضان، فقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه، الرسول عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فأجاب الرسول -عليه الصلاة والسلام- قائلاً: (ذاكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ يُرفعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ فأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ).

وجاء تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان في الصيام مقرونٌ برفع الأعمال إلى الله، أي أنّ الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، بينما تُعرض كلّ اثنين وخميس من أيام الأسبوع.

حكمة إكثار الصيام في شهر شعبان 


و بعد موعد أول شعبان 2021، تعتبر الحكمة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان تتمثّل بإحياء أوقات الغفلة بالعبادة والطاعة، وفي ذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: (أنَّ شهر شعبان يغفُل عنه الناس بين رجب ورمضان، حيث يكتنفه شهران عظيمان، الشَّهر الحرام رجب، وشهر الصِّيام رمضان، فقد اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير منَ الناس يظنُّ أنَّ صيام رجب أفضل من صيامه؛ لأنّ رجب شهر حرام، وليس الأمر كذلك).

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

نورا ناجى: الكاتبات أكدن على خرافة الكتابة النسائية

تعود لـ1941.. قصة صورة للأديبة مي زيادة في الإسكندرية

«بين السما والأرض» لـ أديب نوبل.. من فيلم إلى مسلسل درامي

ثقافة البحر الأحمر تناقش التنمية البشرية وزيادة الثقة بالنفس