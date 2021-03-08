العراق يمدد حظر التجوال أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان الإثنين، تمديد إجراءات حظر التجوال في البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا.وذكر البيان أنه: "نظرًا للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، حيث تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض كوفيد-19 إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستنادًا توصيات وزارة الصحة، تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال في العراق لمدة أسبوعين".وأوضح البيان أن الحظر سيكون شاملًا لأيام الجمعة والسبت والأحد وجزئيًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة فجرًا لبقية أيام الأسبوع اعتبارًا من يوم غد.وشدد البيان أن على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين بشدة.من جانب آخر سجلت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الإثنين 24 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في بغداد والمحافظات بمن فيها مدن إقليم كردستان ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13 ألفًا و596 حالة.وأوضح بيان للوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ اليوم 4468 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى 731 ألفًا و16 إصابة إلى جانب 3920 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 664 ألفًا و461 حالة.