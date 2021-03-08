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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. حزب الوفد يحتفل بذكرى ثورة 1919

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:50 م
فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي
إسلام نصير
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يحتفل حزب الوفد غدًا الإثنين، بالذكرى 102 لثورة الشعب الكبرى 1919.

وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد إن عدد من قيادات الحزب سوف يتوجهون إلي ضريح زعيم الأمة سعد باشا زغلول لإحياء الذكري الوطنية لثورة 1919 في 9 مارس عندما خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه بجميع فئاته وطبقاته بثورة ضد المحتل البريطاني والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول ورفاقه.

أضاف بدراوي أن قيادات الوفد ستتوجه إلى بيت الأمة وهو منزل سعد باشا زغلول، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تخص كل المصريين وليس الوفديين فقط.

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