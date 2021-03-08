غدًا.. حزب الوفد يحتفل بذكرى ثورة 1919

يحتفل حزب الوفد غدًا الإثنين، بالذكرى 102 لثورة الشعب الكبرى 1919.وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد إن عدد من قيادات الحزب سوف يتوجهون إلي ضريح زعيم الأمة سعد باشا زغلول لإحياء الذكري الوطنية لثورة 1919 في 9 مارس عندما خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه بجميع فئاته وطبقاته بثورة ضد المحتل البريطاني والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول ورفاقه.أضاف بدراوي أن قيادات الوفد ستتوجه إلى بيت الأمة وهو منزل سعد باشا زغلول، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تخص كل المصريين وليس الوفديين فقط.