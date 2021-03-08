الوزراء العراقي: تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي لمدة أسبوعين

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي لمدة أسبوعين، في عموم العراق اعتبارًا من 9 مارس الجاري وحتى 22 مارس.وأوضحت أمانة مجلس الوزراء العراقي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا أنه نظرًا للموقف الوبائي الحالي، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لفيروس كورونا إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، واستنادًا توصيات وزارة الصحة العراقية، تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل والجزئي.