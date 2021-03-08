نص تنازل عمر جابر عن دعواه ضد المتهمين بتهديده بالقتل

تقدم دفاع اللاعب عمر جابر، اليوم الإثنين، لاعب نادي "بيراميدز"، بمذكرة بشأن تنازله عن الدعوى المدنية والجنائية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء.وجاء بمذكرة التنازل أن وقائع الدعوى تلخصت في تهديد المتهم الأول للمجني عليه كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس تمثلت في القتل أو إلحاق الأذى به، بأن أرسل رسائل كتابية له عبر تطبيق الـ "واتس آب"، تضمنت تلك التهديدات، مصحوبة بطلب الامتثال لأمر دفع مبلغ مالي بقدر 13 مليون جنيه مصري، وتعمد المتهم إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات إبان إتيانه للأفعال محل الاتهام السابق بأن عمل على إرسال الرسائل الكتابية المشار بيناها إليه عبر تطبيق الـ "واتس اب" خاصته، بذلك في إزعاجه.وأضافت المذكرة، أن المتهمين هددوا المجني عليه سالف الذكر شفاهه بالقتل وإلحاق الأذى به وأن اللاعب عمر جابر المدعى بالحقوق المدنية لم يلجأ لمقاضاة المتهمين إلا بعدما ضاقت به كافة السبل، وقد أصبح الالتجاء لمقاضاة المتهمين هو السبيل الوحيد للخلاص من مضايقتهم، ولكن بعدما تدخل العقلاء وتعهد ذويهم بعدم تكرار ما كان يحدث.وبمناسبة الشهر الفضيل فقد قرر المدعى بالحقوق المدنية الحضور للتصالح والتنازل وذلك حرصًا على مستقبل المتهمين، وكذا قرر أن يصفح عنهم جميعًا ويفتح صفحة جديدة، سيما وأن المدعى بالحقوق المدنية لاعب كرة قدم بالمنتخب القومي المصري، ويمثل مصر ولا يرغب في وضع اسمه سوى في صفحات الرياضة والسعي وراء الحصول على جوائز لصالح وطنه الحبيب مصر لذلك فالمدعى بالحقوق المدنية يتنازل ويتصالح عن الدعويين الجنائية والمدنية وذلك من تلقاء نفسه وبمحض إرادته الحرة.وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، رفع جلسة محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل والايذاء، بعد تنازل اللاعب عن الدعوى المدنية والجنائية تمهيدًا لإصدار القرار، وغادر اللاعب عمر جابر المحكمة بعد رفع الجلسة للقرار برفقة دفاعه.