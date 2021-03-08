عمر جابر يتنازل عن اتهامه صديقيه بتهديده بالقتل

تنازل اللاعب عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، عن الدعوى الجنائية والمدنية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبدالإله.وكان اللاعب قد اتهم الشابين في التحقيقات بأنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، فضلًا عن سيارة، أو إعطائهما مبلغ 13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهما كانت على غير وجه حق.وأضاف اللاعب أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجب لطلباتهما.وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههما لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.