شركات النفط والسفر تدعم الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتواكب صعود السوق الأمريكية نهاية التعاملات يوم الجمعة، إذ قفزت أسهم شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي مع ارتفاع أسعار الخام بعد تقارير عن هجمات على منشآت في السعودية.وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد أن انتعشت الأسواق الأمريكية انتعاشا قويا في أواخر الأسبوع الماضي.لكن الأسهم انخفضت في التعاملات الآجلة بالأسواق الآسيوية والأمريكية اليوم، حيث تعرضت سندات الخزانة لضغوط من جديد بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولاروصعود عقود خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.وقفز قطاع النفط والغاز الأوروبي واحدا بالمئة، وزادت مرشرات قطاعات السفر والترفيه والبنوك أكثر من 1.3 بالمئة.