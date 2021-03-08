مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية مالناش إلا بعض على قناة الحياة

مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية مالناش إلا بعض

نقدم لمتابعي الدستور مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية مالناش إلا بعض من بطولة النجمة صابرين وعدد كبير من النجوم، حيث يعرض المسلسل على شبكة تليفزيون الحياة يوميا من السبت إلى الأربعاء، حيث تعرض الحلقة يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء وتعرض الإعادة الأولى يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية يوميا من الأحد للخميس في تمام الثانية عشرة ظهرا.





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ويتواجد المسلسل بالكاملة على منصة شاهد يستطيع المشترك مشاهدتها في أي وقت وبدون فواصل إعلانية على مدار اليوم بالإضافة غلى محتوى ترفيهي ودرامي مختلف، كما تتواجد مجموعة من القاطع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات يوتيوب.



أبطال وصناع وراء كل باب حكاية ملناش إلا بعض

يشارك في حكاية ملناش إلا بعض من مسلسل ورا كل باب النجمة صابرين والفنان الكبير أحمد خليل ومحمد نجاتي وجمال عبد الناصر وجيهان خليل وياسر فرج ويوسف عثمان وعابد عناني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

بحث الكثير من محبي الدراما المصرية خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية ملناش إلا بعض من بطولة النجمة صابرين بعد تحقيق الحلقتين الأولى والثانية في تحقيق مشاهدات عالية وتحقيق مقاطع الفيديو مشاهدات مرتفعة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.