عشماوى راجع.. الصورة الأولى لأحمد العوضى فى «الاختيار 2»

بدأ الفنان أحمد العوضي تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكي وكريم عبد العزيز.ويقدم العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي التي قدمها فى الجزء الأول، ويظهر كضيف شرف في عدة مشاهد فقط يصورها على مدار الأسبوع الجاري.وكان فريق مسلسل "الاختيار" قرر إنتاج الجزء الثاني من المسلسل، والذي يحمل عنوان "الاختيار 2"، وذلك لعرضه خلال شهر رمضان 2021.وانضمت الفنانة ليلى عز العرب لأبطال المسلسل مع كل من الفنانة إنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، للمشاركة في الجزء الثاني، والذي يشارك في بطولته النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.