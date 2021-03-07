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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر مرسي يكشف البوستر الرسمي لمسلسل «بين السماء والأرض»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:28 م
تامر مرسي
تامر مرسي
حسين الجندي
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كشف المنتج الفني تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض"، والذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر "مرسي" البوستر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" وعلق عليه قائلا: "بين السما والأرض ١٥ حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي لسه عايش وحاضر ومبدع المتحدة بترجع أمجاد الدراما المصرية لأن المشاهد المصري يستحق.. سينرجي#رمضان_2021".

والعمل من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نورهان، عمرو صالح، محمد لطفي، نجلاء بدر، محمد ثروت، ومن إنتاج: سينرجي، سيناريو وحوار: إسلام حافظ، وإخراج: محمد جمال العدل، والمسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني وهو مكون من 15 حلقة فقط.

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