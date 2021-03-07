رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لماذا يخاف الحاخامات من اعتراف إسرائيل بالمتحولين لليهودية؟

الأحد 07/مارس/2021 - 09:37 م
اليهود الأرثوذكس
اليهود الأرثوذكس
سارة شريف
طباعة
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي بالاعتراف بصحة التهويد من التيارين الإصلاحي والمحافظ، أثار عاصفة كبيرة داخل إسرائيل، وهجوم كبير من المتدينيين "الأرثوذكس" الذين اعتبروه قرارا خاطئا سيفتح الباب أمام تهويد الآلاف ممن ليسوا يهوداً بحسب شروط التيار الأرثوذكسي.

يتحدث الحاخامات في إسرائيل في وسائل الإعلام العبرية أن هذا القرار سيُضيع إسرائيل ويُضيع اليهودية ويدمر فكرة يهودية الدولة، ولكن وفقاً للمعلقين فإن المخاوف الأساسية للحاخامات حول فقد سلطتهم وليس لاعتبارات حماية "اليهودية" كما يدعوا.

فانتقال صلاحية التهويد والقوة السياسية التي توجد فيه، التي كانت في أيديهم ستكون أيضاً لدى الحاخامات من التيارين الإصلاحي والمحافظ، ولا يقتصر على حاخامات التيار الارثوذكسي مثلما كان في السابق، كما أن الحاخامات الأجانب سيكون لهم صلاحية التهويد، وستعترف إسرائيل بالمتهودين على أيديهم. وهم بالنسبة لهم ليسوا يهوداُ بشكل واضح.

بحسب القانون الإسرائيلي فإن ليس كل شخص يمكنه أن يحسب ضمن العرق اليهودي، فاليهودية يمكن إثباتها عن طريق إثبات وجود الجينات اليهودية لدى الشخص والتي يمكن إثباتها عن طريق اختبارات الحمض النووي، ومن ثم تهويد الشخص والعاتراف بيهوديته، وعندئذ يمكنه المطالبة بالحصول على الجنسية الإسرائيلية. أما التيار الأرثوذكسي فلايكتفوا بالتحليل الجيني، ويطالبوا الشخص بمعرفة عميقة بالفرائض الدينية والطقوس وترديد الصلوات بدون أخطاء وأن يكونوا مستعدين لزيارة مفاجئة لممثلي الدين في منازلهم. بينما الإصلاحيين والمحافظين فهم أقل تشدداً في هذا السياق.

القرار سيجعل إسرائيل تعترف بالمتهودين على يد حاخامات أجانب أو حاخامات من التيار الإصلاحي أو المحافظ، ومن ثم سيسمح لهم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب "قانون العودة"، وهو القانون الذي يمنح اليهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية طالما اثبت أنه يهودى أو من نسل اليهود من جانب الأم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

خالد المرصفي: «الكاريكاتير» فن يناقش قضايا اجتماعية وسياسية

يوسف القعيد: نحتاج لإقرار الروايات والمسرحيات فى المناهج الدراسية (حوار)

خالد البحيري يكشف عن فضائح الإخوان في رواية «الكمين»

مناقشة «صديقي ماسود» لـ عبدالله السلايمة.. 12 مارس