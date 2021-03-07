إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

أنهت القيادات الشعبية، اليوم، خصومة ثأرية بين عائلتي آل شمندي وآل شيشة، بقرية حمرة الدوم في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ضمن مبادرة لم الشمل.تعود أحداث القضية إلى منذ قرابة عام ونصف عندما أصيبت امرأة بطلق ناري وخطف اثنين، في مشاجرة بسبب خلافات على طريق، بين عائلتي آل شمندي وآل شيشة بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي.وتمكنت لجنة الصلح، التي ضمت النائب السابق أحمد مختار، والعميد أحمد حسن، وشريف ناجح، وعبد الناصر شفيق، ومحمود صلاح، من إنهاء الخصومة بين العائلتين، بعد اقناع الطرفين بالصلح، وقيام المتهم بتقديم القودة للمجني عليه، لإعلان الخصومة الثأرية بين العائلتين.