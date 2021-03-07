آخر تطورات انتشار كورونا فى العالم

لديكم في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، حيث سُجلت تسع إصابات بكوفيد-19 الأحد، هي الأولى في كاليدونيا الجديدة، التي بقيت حتى الآن خالية من هذا الوباء، وتم على الفور فرض تدابير صارمة لمدة أسبوعين في هذه الأراضي الفرنسية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.تم الكشف عن هذه الإصابات خلال التحقيقات التي أُجريت عقب تسجيل أول إصابة محلية في اليوم السابق في جزر واليس وفوتونا، وهو أرخبيل فرنسي آخر يقع على بعد 2200 كيلومتر شرقًا.استلمت إثيوبيا الأحد، أول دفعة لقاحات ضد فيروس كورونا وقدرها 2،2 مليون جرعة، بتمويل من آلية كوفاكس الرامية لتزويد البلدان المنخفضة الدخل باللقاح.أصبح من الممكن الجلوس في المقهى وارتياد المطاعم والعودة إلى مقاعد المدرسة في إسرائيل، التي عادت إلى وضعها شبه الطبيعي الأحد بعد رفع الإغلاق، الذي أصبح ممكنًا بفضل حملة التطعيم المكثفة.ويسمح لحاملي "الجواز الأخضر"، الذي يمنح لمن مر أسبوع على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح أو أولئك المتعافين من الفيروس، بدخول الحانات والمطاعم.دعت نقابات المهن الصحية السبع في فرنسا الأحد في بيان بصوت واحد جميع مقدمي الرعاية إلى أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه "واجب أخلاقي" من أجل "الحد من انتشار الوباء".كتب رؤساء نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة والقابلات والمعالجين الفيزيائيين وأخصائيي تقويم العمود الفقري والممرضات "تلقى 40% فقط من العاملين في دور رعاية المسنين و30% من طاقم التمريض في المستشفيات والمدن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن. إنه عدد قليل جدًا".وتسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و588 ألفا و597 شخصا في العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 11،00 ت غ.تأكدت إصابة أكثر من 116 مليونا و415 ألفا و200 شخصا بالفيروس منذ ظهوره. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا جراء الوباء إذ سجلت 524 ألفا و362 وفاة تليها البرازيل التي سجلت 264 ألفا و325 وفاة ثم المكسيك مع 190 ألفا و357 وفاة فالهند حيث توفي 157 ألفا و756 شخصا وبريطانيا التي سجلت 124 ألفا و419 وفاة.تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.