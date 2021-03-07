أهمها رمضان صبحي.. 3 أسباب تمنع الأهلي من الإطاحة بـ«كهربا»

باتت مسيرة محمود عبد المنعم كهربا جناج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مهددة بعدم الاستكمال في القلعة الحمراء بعد تكرار أزماته داخل الفريق، وعدم قدرة الإدارة على تحقيق أكبر استفادة فنية من قدراته الفردية والجماعية التي يشهد الجميع بجودتها.

وأصبح موقف اللاعب مُعقد جدًا داخل النادي الأهلي بعدما أعلنت إدارة الأحمر توقيع عقوبة على اللاعب وصلت إلى إيقاف عن المشاركة في أي نشاط كروي سواء التدريبات أو المباريات مع الفريق لمدة شهر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 ألف جنية كعقوبة مبدئية لحين إشعار آخر.



