بابا الفاتيكان يتوجه إلى كنيسة الطاهرة القديمة للصلاة على ضحايا حرب الموصل

ذكرت قناة «السومرية نيوز»، اليوم الاحد، أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، توجه إلى الكنيسة الطاهرة القديمة للصلاة على ضحايا الحرب بمدينة الموصل العراقية.ورحب البابا فرنسيس بدعوة رئيس الأساقفة بالموصل، المطران نجيب ميخائيل، للجماعة المسيحية للعودة إلى المدينة، لتقوم بدورها الحيوي في عملية إعادة الإعمار.وقدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل. وقال البابا من الموصل إن «التناقص المأساوي بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط "ضرر جسيم لا يمكن تقديره».