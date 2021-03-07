شركات الطيران تشهد طلبًا قويًا على «الوجهات المهمشة»

شهدت شركات الطيران زيادة في الطلب على وجهات كانت غير مهمة نسبيا في السابق، ما سمح لها بالتخفيف من بعض الأضرار التي سببها وباء كورونا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن شركات طيران من بينها بريتيش أير وايز البريطانية وأير فرانس الفرنسية ويونايتد أيرلاينز الأمريكية، شهدت جميعا زيادة لأهمية الطرق المغمورة منذ أن فرضت الحكومات قيودا كبيرة على السفر الدولي للحد من تفشي الوباء.وقال لويس جاليجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي.إيه.جي" المالكة لبريتيش أير وايز، لصحيفة فاينانشال تايمز إن الطلب على الرحلات الجوية إلى غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا قد دعمها أكثر من الطلب على الرحلات إلى أمريكا الشمالية، والذي انخفض إلى ما بين 15% و20% من إيرادات الركاب خلال الأشهر الستة الماضية.