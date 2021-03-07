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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كريم عوض يقتنص مقعده بين أقوى الرؤساء التنفيذيين على مستوى الشرق الأوسط 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 02:38 م
كريم عوض،
كريم عوض،
اكرم عمران
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نجح كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرمس"، في اقتناص مقعده بين اقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط للعام 2021، ما دفع "فوربس" العالمية الى تسليط الضوء على مجهوداته واختياره من بين مجموعة منتقاة من الرؤساء التنفيذيين لإدارات الشركات.

وقالت "فوربس" العالمية، ان المنطقة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية، كما شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة وخير مثال على ذلك شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019، أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.

وألقت "فوربس" الضوء على اختيار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرمس" القابضة، مع التركيز على دورها المحوري في أسواق الشرق الأوسط، وما بدا من تطور ملحوظ في أداء المجموعة تحت إدارة قيادات محترفة، نجحت في ان تحتفظ بمركزها المتقدم على مستوى الأسواق الناشئة والمبتدئة.

و أضافت أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة، كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام، حيث جمعت "أسياد 3" العمانية موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية، وأطلقت "أدنوك" ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.

و تابعت " فوربس"، قائلة أنه على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول)، وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدراج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلًا عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.

وأشارت إلى أنها لاحظت اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة، مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول، وفي إطار ذلك، عملنا على إعداد قائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021"، التي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.

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