إحالة 5 قتلوا شابًا بسبب الثأر فى البدرشين للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، 5 متهمين للجنايات بتهمة قتل شاب بسبب الثأر بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب المحافظة.كان رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب بطريق أبو ربع الزراعي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ "خ. م "، في العقد الثالث من العمر، ومقيم قرية العزيزية بدائرة القسم وبه آثار طلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ مدير الإدارة لمباحث الجيزة، والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.ونجحت جهود فريق البحث بعد مناقشة شهود العيان، في كشف أن المجني عليه تورط في جريمة قتل بالخطأ منذ عام، وأمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.