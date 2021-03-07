586.8 ألف طالب «تانية ثانوي» امتحنوا الفيزياء والتاريخ إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائية حضور طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم لأداء اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتي 11 مارس، موضحا أنه بلغ 586 ألف و837 طالبا وطالبة، من إجمالي 589 ألف و104 طلاب وطالبة على مستوى الجمهورية.وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألف و581 طالبا وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 ألف و256 طالبا وطالبة، وتمكن 373 ألف و984 طالبا وطالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 ألف و187 طالبطالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.كما أدى 27 ألف و16 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل، دمج، دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبطالبة بنسبة حضور 96.7%.جدير بالذكر أن غدًا الإثنين الموافق 8 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين.