للإقبال الكبير عليها.. تذاكر حفل أنغام بالمنارة توشك على النفاذ

اقتربت تذاكر حفل النجمة أنغام، والمقرر إحيائها يوم 26 مارس الجاري على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة من الانتهاء، وتم بيع معظم تذاكر الحفل ولم يتبق إلا عدد قليل.وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات الأولى بمبلغ 1800 جنيه، والثانية 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1200 جنيه، والرابعة بمبلغ 900 جنيها، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 600 جنيها مصريا، ويعتبر هذا الحفل افتتاحا لموسم حفلات الربيع 2021، ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً.وتطرح النجمة أنغام، اليوم، أحدث أعمالها الغنائية هو نفس الشوق"، من كلمات الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، ومن ألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي محمد العشي.