محمد فراج يشارك في رمضان 2021 بـ5 أعمال درامية

يخوض الفنان محمد فراج سباق رمضان 2021 من خلال المشاركة في 5 أعمال درامية دفعة واحدة، حيث يشارك في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" المؤجل عرضه من رمضان الماضي ويشارك فيه مع منى زكي وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن ويواصل تصويره حتى الآن.كما يشارك في بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم وهو ثالث عمل درامي يجمعهم، ويقدم فراج البطولة مع نيللي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.أما الثلاثة أعمال الأخرى فهو يظهر فيهم كضيف شرف الأول مسلسل "الاختيار 2" الذي يقوم بتأليفه هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي والذي يعود فراج فيه للتعاون مع كريم عبدالعزيز بعد غياب طويل منذ أن شارك معه في فيلم "فاصل ونعود".كما يشارك في مسلسل "أحمس" مع المخرج حسين المنباوي ويقدم أحد الشخصيات كضيف شرف والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، كما يشارك مع أمينة خليل ومحمد ممدوح بطولة مسلسل "خلي بالك من زيزي" ويعد هذا العمل الثاني الذي يجمع الثلاثي فراج وتايسون وأمينة خليل ولكنه ظهور فراج سيكون كضيف شرف وليس بطولة.