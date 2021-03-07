«الداخلية» تكشف ملابسات تضرر مواطن من تحويل جراج لمصنع موبيليات

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن تضرر أحد المواطنين من تحويل جراج العقار سكنه إلى مصنع موبيليات بالقاهرة.وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم إذاعته بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، بشأن تضرر أحد قاطني عقار كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة من تحويل جراج العقار سكنه إلى مصنع موبيليات "بدون ترخيص"، وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بالمصنع.كما عرض مقدم البرنامج صورة من قرار غلق للمصنع صادر من الحى، والادعاء بتوجيه القرار لمكتب المرافق "على خلاف الحقيقة".بالفحص تبين أن قرار الغلق صحبه مسؤول الغلق بالحي، وأنه أصدر قرار غلق فوري للمصنع محل الشكوى، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية صحبة الجهات المعنية بتنفيذ قرار الغلق.وبمواجهة مستأجر الجراج اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.