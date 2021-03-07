أمريكا وكورويا الجنوبية تمددان محادثات «بقاء القوات» ليوم آخر

قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تمديد مفاوضاتهما الجارية حول حصة سول من تكلفة بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ليوم آخر.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الأحد أنه تقرر أن يمدد كبير مفاوضي كوريا الجنوبية جيونغ أون بو، وفريقه يومًا آخر من المحادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية، لبحث المزيد من التنسيق حول القضايا الرئيسية قبل العودة إلى سول في اليوم التالي.وكان البلدان عقدا يوم الجمعة الماضي في واشنطن أول محادثات وجهًا لوجه بشأن تقاسم تكلفة تمركز 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة في يناير، ويمثل الاجتماع الجولة التاسعة من المفاوضات لتجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة بين البلدين (SMA).ويرى المراقبون، أن الجانبين قد يجريا محادثاتهما النهائية لإعلان النتائج في وقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية في 17-18 مارس بعد زيارتهما لليابان، كجزء من أول جولة لهما في آسيا تحت قيادة بايدن.وكانت آخر محادثات حول تجديد اتفاقية SMA في أواخر عام 2019، لكن البلدين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق رغم انتهاء الاتفاقية الثنائية الأخيرة في نهاية عام 2019، فيما طلبت إدارة دونالد ترامب السابقة من سول دفع 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا للمساعدة في بقاء الجنود الأمريكيين في كوريا قبل خفض طلبها إلى زيادة بنسبة 50٪، من جانبها عرضت سول زيادة حصتها في التكاليف بنسبة 13%.