391 مليون دولار واردات مصر من ورق الصحف خلال 11 شهرًا

سجلت واردات مصر من ورق الصحف والطباعة ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، لتقفز إلى 391.6 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مقابل 376.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 15 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن الواردت الشهرية من ورق الصحف بلغت 29.2 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى، مقابل 31.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020، مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.