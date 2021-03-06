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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلیة الكویتیة تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازیة

السبت 06/مارس/2021 - 09:35 م
الداخلیة الكویتیة
الداخلیة الكویتیة
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دعت وزارة الداخلیة الكویتیة الیوم السبت، إلى المسارعة في إبلاغ الجھات المعنیة حال رصد أي تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء الاحترازیة والرامیة إلى السیطرة على تفشي عدوى وباء فیروس كورونا المستجد محلیا.

وأھابت الداخلیة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية بجمیع المواطنین والمقیمین الاتصال على ھاتف عملیات الوزارة رقم 112 بغیة "الإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحیة في البلاد نظرا إلى الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد"

يذكر أن مجلس الوزراء الكویتي قرر فرض حظر التجول الجزئي اعتبارا من یوم غد الأحد وحتى ال8 من أبریل المقبل في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح الیوم التالي على أن یتم مراجعة القرار بعد إعادة تقییم الوضع الصحي في البلاد.

وأوضح رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخمیس الماضي أن المجلس قرر تكلیف وزیر الداخلیة اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد مشیرا إلى قرار مجلس الوزراء بتكلیف الحرس الوطني معاونة قوات الشرطة في ھذا الصدد.

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